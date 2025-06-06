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Через атаку рф на Полтавщині троє постраждалих

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Внаслідок російської атаки у Кременчуцькому районі Полтавської області троє людей отримали поранення. Пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення та кав'ярню, виникли пожежі.

Через атаку рф на Полтавщині троє постраждалих

У Кременчуцькому районі Полтавської області внаслідок російської атаки троє людей отримали поранення. Є пошкодження. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН. 

Деталі

За словами Когута, унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. 

Як вказав голова ОВА, пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

Троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості

- написав Когут. 

У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА06.06.25, 08:19 • 1402 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Полтавська область
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