Через атаку рф на Полтавщині троє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки у Кременчуцькому районі Полтавської області троє людей отримали поранення. Пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення та кав'ярню, виникли пожежі.
У Кременчуцькому районі Полтавської області внаслідок російської атаки троє людей отримали поранення. Є пошкодження. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Деталі
За словами Когута, унаслідок сьогоднішньої масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню.
Як вказав голова ОВА, пожежі, які виникли через атаку, наразі ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.
Троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості
У Тернополі після атаки рф 5 постраждалих, є перевищення деяких шкідливих речовин - ОВА06.06.25, 08:19 • 1402 перегляди