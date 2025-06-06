Из-за атаки рф на Полтавщине трое пострадавших

В Кременчугском районе Полтавской области в результате российской атаки три человека получили ранения. Есть повреждения. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.

Детали

По словам Когута, в результате сегодняшней массированной атаки врага в Кременчугском районе повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кофейня.

Как указал глава ОВА, пожары, возникшие из-за атаки, в настоящее время ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

Три человека пострадали. Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести - написал Когут.

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