Из-за атаки рф на Полтавщине трое пострадавших
Киев • УНН
В результате российской атаки в Кременчугском районе Полтавской области три человека получили ранения. Повреждены админздания, складские помещения и кафе, возникли пожары.
В Кременчугском районе Полтавской области в результате российской атаки три человека получили ранения. Есть повреждения. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Детали
По словам Когута, в результате сегодняшней массированной атаки врага в Кременчугском районе повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кофейня.
Как указал глава ОВА, пожары, возникшие из-за атаки, в настоящее время ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.
Три человека пострадали. Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести
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