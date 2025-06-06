Из-за атаки рф на Полтавщине трое пострадавших

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 46162 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 101863 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 74684 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 77054 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 79197 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 62413 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 90811 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

5 июня, 08:35 • 64020 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 50128 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 67878 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
64%
750мм
Популярные новости

Враг начал наступление на Малиновку - DeepState

5 июня, 20:32 • 25044 просмотра

В Украине объявлена ​​масштабная тревога из-за угрозы комбинированного обстрела

5 июня, 21:55 • 22606 просмотра

Массированная атака на Киев: есть пострадавшие, попадание в многоэтажку, падение обломков в разных районах

5 июня, 22:50 • 15082 просмотра

Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

01:00 • 26877 просмотра

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

02:52 • 34128 просмотра
публикации

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 59518 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 145588 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 154515 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 212810 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 253304 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Рустем Умєров

Си Цзиньпин

Актуальные места

Украина

Белый дом

Турция

Германия

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 106876 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 72232 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 116146 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 341069 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 182183 просмотра
Актуальное

Хранитель

Шахед-136

Микоян МиГ-29

T-72

Нью-Йорк Таймс

Из-за атаки рф на Полтавщине трое пострадавших

Киев • УНН

 • 904 просмотра

В результате российской атаки в Кременчугском районе Полтавской области три человека получили ранения. Повреждены админздания, складские помещения и кафе, возникли пожары.

Из-за атаки рф на Полтавщине трое пострадавших

В Кременчугском районе Полтавской области в результате российской атаки три человека получили ранения. Есть повреждения. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН. 

Детали

По словам Когута, в результате сегодняшней массированной атаки врага в Кременчугском районе повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий, а также кофейня. 

Как указал глава ОВА, пожары, возникшие из-за атаки, в настоящее время ликвидированы. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

Три человека пострадали. Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести

- написал Когут. 

В Тернополе после атаки рф 5 пострадавших, есть превышение некоторых вредных веществ - ОВА06.06.25, 08:19 • 1302 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Полтавская область
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9