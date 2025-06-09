На Черкащині через атаку рф є пошкодження, сталася лісова пожежа
Київ • УНН
Вночі на Черкащині сили ППО збили 33 БпЛА. Уламки пошкодили будинки в двох районах, господарські споруди, їдальню та спричинили лісову пожежу на площі 2 га.
У Черкаській області вночі через атаку рф є пошкодження у двох районах, зокрема житлових будинків, їдальні підприємства, сталася лісова пожежа, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
З ночі на Черкащині працювали сили ППО. Вони боронили наші громади від ворожих повітряних цілей. У межах нашої території знешкоджено 33 російські БпЛА. Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків
- у Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також ми мали займання лісу на площі 2 га. Воно оперативно ліквідоване;
- у Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж. А також їдальня на території приватного підприємства.
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