На Черкащині через атаку рф є пошкодження, сталася лісова пожежа

У Черкаській області вночі через атаку рф є пошкодження у двох районах, зокрема житлових будинків, їдальні підприємства, сталася лісова пожежа, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

З ночі на Черкащині працювали сили ППО. Вони боронили наші громади від ворожих повітряних цілей. У межах нашої території знешкоджено 33 російські БпЛА. Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків - написав Табурець і перечислив:

у Черкаському районі пошкоджено чотири будинки, господарська споруда, понівечений автомобіль. Також ми мали займання лісу на площі 2 га. Воно оперативно ліквідоване;

у Золотоніському районі пошкоджено чотири будинки, господарські споруди, гараж. А також їдальня на території приватного підприємства.

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