В Черкасской области на трассе Н-16 водитель грузовика DAF, вероятно заснув, врезался в дорожное ограждение, сообщили в четверг в патрульной полиции области, пишет УНН.

Детали

ДТП на автомобильной дороге Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань с участием авто DAF произошло сегодня.

"Водитель, управляя автомобилем DAF не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Сам водитель сообщил инспекторам, что он, вероятно, заснул за рулем", - рассказали патрульные в Telegram.

На обнародованных фото видно, что грузовик перевернулся на бок возле водоема.

В ДТП, как указано, никто не пострадал.

Инспекторы оформили материалы ДТП и сейчас решается вопрос о привлечении водителя к ответственности по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУоАП.

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