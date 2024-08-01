Киев • УНН
На автодороге Н-16 в Черкасской области водитель грузовика DAF, вероятно заснув, врезался в дорожное ограждение. В аварии никто не пострадал, водителя могут привлечь к ответственности за нарушение ПДД.
В Черкасской области на трассе Н-16 водитель грузовика DAF, вероятно заснув, врезался в дорожное ограждение, сообщили в четверг в патрульной полиции области, пишет УНН.
Детали
ДТП на автомобильной дороге Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань с участием авто DAF произошло сегодня.
"Водитель, управляя автомобилем DAF не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Сам водитель сообщил инспекторам, что он, вероятно, заснул за рулем", - рассказали патрульные в Telegram.
На обнародованных фото видно, что грузовик перевернулся на бок возле водоема.
В ДТП, как указано, никто не пострадал.
Инспекторы оформили материалы ДТП и сейчас решается вопрос о привлечении водителя к ответственности по ст. 124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) КУоАП.
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