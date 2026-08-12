В Черкасской области 11-летняя девочка совершила самоубийство — полиция выясняет обстоятельства

В Городище Черкасской области полиция расследует смерть 11-летней девочки, которая, предположительно, совершила самоубийство. Также правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта с участием девочки. Об этом сообщает ГУНП в Черкасской области, передает УНН.

30 июля в одном из домов Городища родители обнаружили свою 11-летнюю дочь без сознания. По предварительной информации, ребенок принял медикаментозные препараты. Девочку госпитализировали в больницу, где она умерла. Семья девочки ранее не попадала в поле зрения полиции и не состояла на профилактическом учете