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В Черкасской области 11-летняя девочка совершила самоубийство — полиция выясняет обстоятельства

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

В Городище 11-летняя девочка умерла после госпитализации, предположительно, приняв лекарства. Полиция устанавливает связь с видео конфликта с её участием.

В Черкасской области 11-летняя девочка совершила самоубийство — полиция выясняет обстоятельства

В Городище Черкасской области полиция расследует смерть 11-летней девочки, которая, предположительно, совершила самоубийство. Также правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта с участием девочки. Об этом сообщает ГУНП в Черкасской области, передает УНН. 

30 июля в одном из домов Городища родители обнаружили свою 11-летнюю дочь без сознания. По предварительной информации, ребенок принял медикаментозные препараты. Девочку госпитализировали в больницу, где она умерла. Семья девочки ранее не попадала в поле зрения полиции и не состояла на профилактическом учете

- говорится в сообщении.

По факту смерти ребенка следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В рамках расследования назначены необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии.

Также в полиции сообщили, что 9 августа в социальных сетях было распространено видео конфликта между несовершеннолетними, который происходил в недостроенном здании. На видео зафиксировано, как одна из девочек наносит удары другой. Полицейские установили, что одной из участниц этого конфликта была 11-летняя девочка, которая впоследствии совершила самоубийство.

По предварительной информации, событие произошло ориентировочно за 20–21 день до смерти ребенка. Заявлений или сообщений об этом конфликте на момент его возникновения в полицию не поступало. По факту события, зафиксированного на видео, правоохранители также начали уголовное производство по ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и истязание).

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников и свидетелей конфликта, выясняют его причины и обстоятельства. Также в рамках расследования проверяется, могли ли события, зафиксированные на видео, быть связаны со смертью ребенка. Расследование продолжается. Окончательные выводы относительно обстоятельств смерти ребенка и возможной связи с другими событиями будут сделаны по результатам проведения комплекса следственных действий и экспертиз

- добавили правоохранители.

Как сообщили журналисту УНН в ГУНП в Черкасской области, в настоящее время все еще продолжаются необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.

Напомним

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, которое произошло в конце апреля недалеко от съезда с Дарницкого моста. 

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
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Черкасская область