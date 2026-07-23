В Чехии разбился военный вертолёт, один военнослужащий погиб и четверо ранены
Киев • УНН
Военный вертолёт UH-1Y Venom потерпел аварию на авиабазе в Чехии. Один военнослужащий погиб, четверо пострадали, полёты H-1 приостановлены.
В Чехии произошла авария военного вертолета Venom на авиабазе в городе Намешть-над-Ославоу. В результате падения воздушного судна один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения. Причины инцидента устанавливает следственная комиссия. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
В военном ведомстве отметили, что авария произошла на 22-й базе вертолетной авиации в городе Намешть-над-Ославоу. Воздушное судно, потерпевшее аварию, было военным вертолетом UH-1Y Venom.
"В это чрезвычайно тяжелое время мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам погибшего", — говорится в заявлении вооруженных сил. "Нашим главным приоритетом сейчас является оказание всей возможной помощи и поддержки раненым военнослужащим и их близким".
Расследование инцидента продолжается. До его завершения все военные вертолеты H-1 временно приостановили полеты, сообщили в вооруженных силах.
Министр обороны Чехии Яромир Зуна назвал событие "огромной трагедией" и заявил, что оно "глубоко потрясло всех".
"Экстренные службы и следственная комиссия сейчас находятся на месте происшествия и работают над установлением обстоятельств и причин этого инцидента", — добавил он.
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