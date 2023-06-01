Власти белгородской области сообщают о "хлопке"

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“В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших. Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства происшествия уточняются” - заявил губернатор.

Детали

По информации росСМИ, взрыв местные жители услышали "после пролета истребителя". На месте находятся кареты скорой помощи. Предварительно есть пострадавшие, их количество и состояние неизвестно.

Дополнение

В российском белгороде ночью местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Губернатор белгородской области вячеслав гладков написал о якобы работе ПВО в городе.