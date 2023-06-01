Влада бєлгородської області повідомляє про “бавовну”

Цитата

“У бєлгороді стався вибух невідомого пристрою. За попередніми даними, БПЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих. Пошкоджено один автомобіль. На місці працюють оперативні служби та слідча група. Обставини події уточнюються” - заявив губернатор.

Деталі

За інформацією росЗМІ, вибух місцеві жителі почули "після прольоту винищувача". На місці знаходяться карети швидкої допомоги. Попередньо є постраждалі, їх кількість та стан не невідомі.

Доповнення

У російському белгороді вночі місцеві ЗМІ повідомляли про декілька вибухів у місті. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав про нібито роботу ППО у місті.