Влада бєлгородської області повідомляє про “бавовну”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. За інформацією губернатора бєлгородської області в'ячеслава гладкова, у області нібито вибухнув невідомий пристрії. За попередніми даними це БПЛА і він впав на проїжджу частину. Про ці він повідомив на своїй сторінці у Telegram пише УНН.
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“У бєлгороді стався вибух невідомого пристрою. За попередніми даними, БПЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих. Пошкоджено один автомобіль. На місці працюють оперативні служби та слідча група. Обставини події уточнюються” - заявив губернатор.
Деталі
За інформацією росЗМІ, вибух місцеві жителі почули "після прольоту винищувача". На місці знаходяться карети швидкої допомоги. Попередньо є постраждалі, їх кількість та стан не невідомі.
Доповнення
У російському белгороді вночі місцеві ЗМІ повідомляли про декілька вибухів у місті. Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав про нібито роботу ППО у місті.