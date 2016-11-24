В Брюсселе начались переговоры Украины и ЕС в широком формате

В повестке дня саммита обсуждение процесса реформ в Украине, секторального сотрудничества в различных сферах, в частности в области юстиции, свободы и безопасности. Среди вопросов повестки дня также процесс либерализации визового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Кроме этого участники саммита на высшем уровне обсудят вопросы торгового сотрудничества, в том числе временное применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и секторальное сотрудничество в сферах энергетики и транспорта.

На повестке дня также вопрос продления санкций против России из-за невыполнения ею Минских договоренностей.

Напомним, П.Порошенко в Брюсселе провел переговоры с Д.Туском, М.Шульцем и Ж.Юнкером.