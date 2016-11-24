В Брюсселе начались переговоры Украины и ЕС в широком формате
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Брюсселе, после разговора четырех президентов с глазу на глаз начались переговоры в расширенном формате в рамках 18-го саммита Украина-ЕС. Об этом на своей странице Facebook сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко, передает УНН.
В повестке дня саммита обсуждение процесса реформ в Украине, секторального сотрудничества в различных сферах, в частности в области юстиции, свободы и безопасности. Среди вопросов повестки дня также процесс либерализации визового режима между Украиной и Европейским Союзом.
Кроме этого участники саммита на высшем уровне обсудят вопросы торгового сотрудничества, в том числе временное применение углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и секторальное сотрудничество в сферах энергетики и транспорта.
На повестке дня также вопрос продления санкций против России из-за невыполнения ею Минских договоренностей.
Напомним, П.Порошенко в Брюсселе провел переговоры с Д.Туском, М.Шульцем и Ж.Юнкером.