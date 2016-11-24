В Брюсселі розпочалися переговори України та ЄС у широкому форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Брюсселі, після розмови чотирьох Президентів віч-на-віч почалися переговори у розширеному форматі в рамках 18-го саміту Україна-ЄС. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
У порядку денному Саміту обговорення процесу реформ в Україні, секторальної співпраці в різних сферах, зокрема в галузі юстиції, свободи та безпеки. Серед питань порядку денного також процес лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом.
Крім цього учасники Саміту на вищому рівні обговорять питання торгівельної співпраці, в тому числі тимчасове застосування поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі та секторальне співробітництво в сферах енергетики і транспорту.
На порядку денному також питання продовження санкцій проти Росії через невиконання нею Мінських домовленостей.
Нагадаємо, П.Порошенко у Брюсселі провів переговори з Д.Туском, М.Шульцом та Ж.Юнкером.