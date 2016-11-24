В Брюсселі розпочалися переговори України та ЄС у широкому форматі

У порядку денному Саміту обговорення процесу реформ в Україні, секторальної співпраці в різних сферах, зокрема в галузі юстиції, свободи та безпеки. Серед питань порядку денного також процес лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Крім цього учасники Саміту на вищому рівні обговорять питання торгівельної співпраці, в тому числі тимчасове застосування поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі та секторальне співробітництво в сферах енергетики і транспорту.

На порядку денному також питання продовження санкцій проти Росії через невиконання нею Мінських домовленостей.

Нагадаємо, П.Порошенко у Брюсселі провів переговори з Д.Туском, М.Шульцом та Ж.Юнкером.