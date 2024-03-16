В Борисполе на железной дороге сошла с рельсов цистерна для топлива

В Борисполе Киевской области сошла с рельсов на железной дороге цистерна для топлива, из-за чего временно перекрывали движение на железнодорожном переезде, сообщили в патрульной полиции города, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, движение перекрывали "в связи со схождением с рельсов цистерны для топлива".

На место происшествия отправились представители комиссии с целью ликвидации последствий.

Сейчас движение на железнодорожном переезде по улице Калмыкова (ранее Тельмана) восстановлено.

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