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В большой войне армия Соединенного Королевства может быть уничтожена за шесть месяцев, считает британский министр

В большой войне армия Соединенного Королевства может быть уничтожена за шесть месяцев, считает британский министр

Киев  •  УНН

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Министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс предупредил о возможных значительных потерях британской армии в случае масштабной войны. По его словам, нынешняя армия из 72 510 военнослужащих нуждается в быстром наращивании резервов.

Полковник Алистер Карнс, бывший морской пехотинец заметил, что в случае войны с РФ, британская армия была бы под угрозой значительных потерь в течение времени примерно - год или полгода.

Передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Выступая на конференции, посвященной резервам, министр по делам ветеранов Британии, сказал: «В масштабной войне, не ограниченной интервенцией, а такой, как в Украине, наша армия, например, при нынешних показателях потерь, будет израсходована, как часть более широкой многонациональной коалиции, за шесть месяцев или год».

Британская армия сейчас насчитывает 72 510 военнослужащих, что является наименьшим показателем со времен Наполеона.

Однако полковник Карнс сказал: «Это не означает, что нам нужна большая армия, но это означает, что вам нужно быстро наращивать глубину и массу в случае кризиса.

«Резервы являются критически важными, абсолютно центральными для этого процесса. Без них мы не сможем создать массу, мы не сможем выполнить множество оборонных задач».

Многие воспримут комментарии министра как тревожные после того, как генерал сэр Роланд Уокер, начальник Генерального штаба, летом предупредил, что Великобритания должна быть готова к большой войне через три года.

Он сказал, что армия должна быстро модернизироваться, чтобы удвоить свою боевую мощь к 2027 году и утроить ее к концу десятилетия.

Напомним

Министр Сибига раскрыл три новые реалии российской агрессии: привлечение военных КНДР, атаки на ядерные объекты и удар экспериментальной баллистической ракетой по Днепру. Россия продолжает эскалацию конфликта.

WSJ: Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с рф 5 дек. 2024, 07:30 • 12856 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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