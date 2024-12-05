WSJ: Украина начинает переговоры с командой Трампа о прекращении войны с рф
Киев • УНН
Глава ОП Ермак проводит встречи с будущей администрацией Трампа в Вашингтоне. Обсуждаются возможные варианты мирного урегулирования, включая вопросы территорий и членства в НАТО.
Украинские чиновники проводят переговоры на высоком уровне с новой администрацией Дональда Трампа, пытаясь уменьшить широкие разногласия в вопросе достижения урегулирования войны Киева с россией еще до того, как новоизбранный президент США вступит в должность. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
В статье говорится, что глава Офиса Президента Андрей Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Ранее в среду он встретился во Флориде с новым руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Источник издания сообщает, что Киев планирует объявить о готовности к миру, "но это должен быть устойчивый мир, а временный мир не отвечает интересам ни США, ни интересам Украины".
В свою очередь советники Трампа, по данным СМИ, обсуждали мирные планы, которые признают захват россией примерно 20% украинской территории и которые пока закрывают "двери" для вступления Киева в НАТО.
Накануне прошла встреча, на которой были будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог, советник по национальной безопасности Майк Волтц и вице-президент Джей Ди Вэнс. Келлог высказался за поддержку продолжению поставок оружия Украине администрацией Байдена - назвал это эффективным инструментом для дальнейших переговоров Трампа.
Ранее
УНН сообщал, что в Вашингтоне украинская сторона встретилась с избранным советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Майком Уолцем и специальным посланником по Украине Китом Келлогом. Детали встречи пока не разглашаются.