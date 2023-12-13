В больнице умер осужденный, которого избили в тюрьме: омбудсмен обвиняет Минюст в бездействии

В днепровской областной клинической больнице имени Мечникова умер Сергей Троцько - осужденный, которого ранее избили одного из СИЗО. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

10 декабря умер Сергей Троцько - осужденный, которого сначала избили в одном из мест несвободы, а затем - скрыли тяжелую травму и не предоставили надлежащего лечения. Это результат бездействия Министерства юстиции Украины и не реагирования на нарушения прав человека в местах несвободы - говорится в заявлении омбудсмена.

По его словам, ранее во время посещения Софиевской исправительной колонии №45 группа НПМ в составе работников Офиса Омбудсмена и общественности обнаружила Сергея Троцкого в неврологическом отделении Софиевской многопрофильной больницы № 45.

Мужчина находился там в тяжелом состоянии. Мониторам не удалось пообщаться с мужчиной - уже тогда Сергей не мог говорить по состоянию здоровья. У больного была деформация костей черепа, нарушение речи, отсутствие зрения на один глаз. Омбудсман подчеркнул, что осужденный даже не мог сам за собой ухаживать и ходить.

В то же время медики не предоставили никакой информации о том, как мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом также не было никаких записей в медицинских документах.

По факту нарушения прав человека мы открыли производство и направили сообщение в Национальную полицию Украины о внесении в ЕРДР сведений о возможном совершении уголовных преступлений работниками Софиевской многопрофильной больницы. А именно относительно ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи, а также вероятного пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения и наказания. И с тем, чтобы начали досудебное расследование - резюмировал Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что после этого заключенного перевели на лечение в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, где мужчина и умер.

Сергей был осужденным и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения. Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования - отметил омбудсмен.

Сергей был осужденным и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения. Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования.

Уточнение

Согласно информации Харьковской правозащитной группы, Сергей был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы и отбывал наказание в ГУ "Кропивницкая исправительная колония (№6)".

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Там он получил еще один приговор за якобы попытку побега из тюрьмы. Из приговора также известно, что Троцько признал свою вину и пошел на сделку с прокурором, был наказан до трех лет и одного месяца лишения свободы.

Правозащитники рассказали, что после этого в одной из камер СИЗО учреждения мужчины жестоко избили сотрудники колонии.

После этого избиения у Сергея осталась на виске вмятина размером с каблук от мужского сапога. Потом эту черепно-мозговую травму стали всячески скрывать, иначе возник бы вопрос - кто ее нанес и при каких обстоятельствах. Троцко перевели в Николаевскую область, в ГУ "Казанская исправительная колония (№ 93)". Но из-за того, что эту черепно-мозговую травму никто не лечил, Троцко стало плохо и его отвезли в Днепровскую многопрофильную больницу № 4. Затем была вторая группа инвалидности и уже как инвалид Сергей был переведен в ГУ "Софиевская исправительная колония (№45)" - резюмировали правозащитники.

Дополнение

Лубинец убеждает, медицинская система Минюста просто убивает людей. Омбудсман подчеркнул, что его команда осуществляет систематические посещения мест несвободы и выявляет там нарушения прав человека, в частности на медицинскую помощь.

В то же время все попытки повлиять на оказание медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Минюста, а также наши акты реагирования по устранению нарушений при оказании медицинской помощи, остаются без реагирования.

Напомним

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