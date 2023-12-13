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В больнице умер осужденный, которого избили в тюрьме: омбудсмен обвиняет Минюст в бездействии

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:39  •  18601 просмотра

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Осужденный Сергей Троцько умер после избиения в СИЗО, в результате которого он получил черепно-мозговую травму, которую пытались скрыть. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец требует тщательного расследования.

В днепровской областной клинической больнице имени Мечникова умер Сергей Троцько - осужденный, которого ранее избили одного из СИЗО. Об этом заявил Уполномоченный  Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали 

10 декабря умер Сергей Троцько - осужденный, которого сначала избили в одном из мест несвободы, а затем - скрыли тяжелую травму и не предоставили надлежащего лечения. Это результат бездействия Министерства юстиции Украины и не реагирования на нарушения прав человека в местах несвободы 

- говорится в заявлении омбудсмена.

По его словам, ранее во время посещения Софиевской исправительной колонии №45 группа НПМ в составе работников Офиса Омбудсмена и общественности обнаружила Сергея Троцкого в неврологическом отделении Софиевской многопрофильной больницы № 45.

Мужчина находился там в тяжелом состоянии. Мониторам не удалось пообщаться с мужчиной - уже тогда Сергей не мог говорить по состоянию здоровья. У больного была деформация костей черепа, нарушение речи, отсутствие зрения на один глаз. Омбудсман подчеркнул, что осужденный даже не мог сам за собой ухаживать и ходить.

В то же время медики не предоставили никакой информации о  том, как мужчина получил черепно-мозговую травму. Об этом также не было никаких записей в медицинских документах.

По факту нарушения прав человека мы открыли производство и направили сообщение в Национальную полицию Украины о внесении в ЕРДР сведений о возможном совершении уголовных преступлений работниками Софиевской многопрофильной больницы. А именно относительно ненадлежащего и несвоевременного оказания медицинской помощи, а также вероятного пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство видов обращения и наказания. И с тем, чтобы начали досудебное расследование

- резюмировал Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что после этого заключенного перевели на лечение в Днепровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, где мужчина и умер.

Сергей был осужденным и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения. Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования

- отметил омбудсмен.

Сергей был осужденным и ответственность за его жизнь и здоровье несло государство, а именно профильные учреждения. Поэтому эта ситуация требует тщательного расследования. 

Уточнение

Согласно информации Харьковской правозащитной группы, Сергей был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы и отбывал наказание в ГУ "Кропивницкая исправительная колония (№6)".

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Там он получил еще один приговор за якобы попытку побега из тюрьмы. Из приговора также известно, что Троцько признал свою вину и пошел на сделку с прокурором, был наказан до трех лет и одного месяца лишения свободы.

Правозащитники рассказали, что после этого в одной из камер СИЗО учреждения мужчины жестоко избили сотрудники колонии.

После этого избиения у Сергея осталась на виске вмятина размером с каблук от мужского сапога. Потом эту черепно-мозговую травму стали всячески скрывать, иначе возник бы вопрос - кто ее нанес и при каких обстоятельствах. Троцко перевели в Николаевскую область, в ГУ "Казанская исправительная колония (№ 93)". Но из-за того, что эту черепно-мозговую травму никто не лечил, Троцко стало плохо и его отвезли в Днепровскую многопрофильную больницу № 4. Затем была вторая группа инвалидности и уже как инвалид Сергей был переведен в ГУ "Софиевская исправительная колония (№45)"

- резюмировали правозащитники.

Дополнение

Лубинец убеждает, медицинская система Минюста просто убивает людей. Омбудсман подчеркнул, что его команда осуществляет систематические посещения мест несвободы и выявляет там нарушения прав человека, в частности на медицинскую помощь.

В то же время все попытки повлиять на оказание медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Минюста, а также наши акты реагирования по устранению нарушений при оказании медицинской помощи, остаются без реагирования.

Напомним

Верховный суд Финляндии отклонил запрос Украины на экстрадицию Яна Петровского, лидера российских неонацистов, ссылаясь на плохие условия заключения в Украине, нарушающие права человека.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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В лікарні помер засуджений, якого побили у в'язниці: омбудсман звинувачує Мін'юст у бездіяльності
Convict who was beaten in prison dies in hospital: Ombudsman accuses the Ministry of Justice of inaction
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