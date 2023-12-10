В Белом доме раскрыли подробности визита Зеленского в США
Киев • УНН
Президент США Байден пригласил президента Украины Зеленского в Белый дом 12 декабря, чтобы подтвердить поддержку США в условиях конфликта Украины с Россией. Они обсудят потребности Украины и текущую помощь США.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского Украины Владимира Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря. Об этом говорится на сайте Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, передает УНН.
Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России
Также отмечается, что "пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важную важность дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент".
Добавим
В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский 11 декабря начнет рабочий визит в США. Глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.
Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.
В Белом доме раскрыли подробности визита Зеленского в США
Президент США Байден пригласил президента Украины Зеленского в Белый дом 12 декабря, чтобы подтвердить поддержку США в условиях конфликта Украины с Россией. Они обсудят потребности Украины и текущую помощь США.
В Снигиревке на Николаевщине прогремели взрывы, власти призывают к осторожности
В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы; жителям посоветовали искать безопасного места и воздержаться от распространения информации в Интернете. Информация о повреждениях или жертвах уточняется.
НАПК открыло публичный доступ к Реестру деклараций
НАПК обеспечило открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций Украины, за исключением исключений, связанных с обстоятельствами военного положения.
В течение дня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничья Сумщины, зафиксировано 52 взрыва
Российские войска 8 раз атаковали границу Сумской области в Украине 10 декабря, вызвав 52 взрыва в пяти населенных пунктах.
Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира на 24 вокзала Украины
Укрзализныця распространит Вифлеемский огонь мира на 24 железнодорожных станциях Украины менее чем за сутки, что позволит гражданам получить символический огонь для своих домов 11 декабря.
Зеленский начинает рабочий визит в США, запланирована встреча с Байденом
Президент Украины Зеленский начинает рабочий визит в США, где встретится с президентом Байденом, сосредоточившись на оборонном сотрудничестве и международной поддержке против российской агрессии.
Орбан объединится с республиканцами для прекращения помощи Украине - The Guardian
Союзники Виктора Орбана планируют тайную встречу с американскими республиканцами, чтобы прекратить военную поддержку Украины, сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатический источник.
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета
Зеленский и фон дер Ляйен согласовали позиции накануне заседания Европейского Совета, на котором обсуждались вопросы вступления Украины в ЕС и пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Зеленский выразил уверенность в единстве Европы и поддержке фон дер Ляйен.
В Одесской области взрывы, работает ПВО
В Одесской области прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую
Командующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинских военных, которых тренирует Швеция, и высоко оценил их боевую работу.