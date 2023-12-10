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В Белом доме раскрыли подробности визита Зеленского в США

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 21:30  •  11218 просмотра

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Президент США Байден пригласил президента Украины Зеленского в Белый дом 12 декабря, чтобы подтвердить поддержку США в условиях конфликта Украины с Россией. Они обсудят потребности Украины и текущую помощь США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского Украины Владимира Зеленского на встречу во вторник, 12 декабря. Об этом говорится на сайте Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России

говорится в сообщении.

Также отмечается, что "пока Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важную важность дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент".

Добавим 

В Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский 11 декабря начнет рабочий визит в США. Глава украинского государства встретится с президентом США Джо Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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