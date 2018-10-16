В Белграде взорвали автомобиль сербской телеведущей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Белграде в районе Вождовац взорвали автомобиль марки Volkswagen Golf 4, который вероятно принадлежит сербской актрисе и телеведущей Марияне Мичич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Novosti.rs.
"Согласно предварительной информации, в Белграде в районе Вождовац взорвался автомобиль марки Volkswagen Golf 4, под которым, как подозревают, было установлено взрывное устройство, которое, скорее всего, было активировано пультом дистанционного управления", - сказано в сообщении.
В результате взрыва погиб один человек.
По неподтвержденной информации, транспортное средство принадлежит Марияне Мичич, но им пользовался ее отец.
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"У него ранена рука и повреждены барабанные перепонки. Его жизни ничего не угрожает. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.
Марияна Мичич - сербская телеведущая и актриса.
Напомним, 20 июля 2016 около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.