В Белграді підірвали автомобіль сербської телеведучої - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Белграді в районі Вождовац підірвали автомобіль марки Volkswagen Golf 4, який ймовірно належить сербській акторці та телеведучій Маріяні Мічіч. Про це повідомляє УНН з посиланням на Novosti.rs.
"Згідно з попередньою інформацією, в Белграді в районі Вождовац вибухнув автомобіль марки Volkswagen Golf 4, під яким, як підозрюють, був встановлений вибуховий пристрій, який, швидше за все, був активований пультом дистанційного управління", - сказано у повідомлені.
У результаті вибуху загинула одна людина.
За непідтвердженою інформацією, транспортний засіб належить Маріяні Мічіч, але їм користувався її батько.
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"У нього поранена рука та пошкоджені барабанні перетинки. Його життю нічого не загрожує. Чоловіка госпіталізували", - сказано у повідомлені.
Маріяна Мічіч – сербська телеведуча та актриса.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.