В Белграді підірвали автомобіль сербської телеведучої - ЗМІ

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Белграді в районі Вождовац підірвали автомобіль марки Volkswagen Golf 4, який ймовірно належить сербській акторці та телеведучій Маріяні Мічіч. Про це повідомляє УНН з посиланням на Novosti.rs.