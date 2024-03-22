В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

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Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским ударом.
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Из-за массированных обстрелов и отсутствия электроэнергии в некоторых районах Днепра возможны временные проблемы с водоснабжением, но к вечеру городской водоканал должен решить вопрос.
рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия
рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергетические объекты в Харьковской области, применив не менее 18 ракет С-300 и "Искандер", оставив населенные пункты без электричества и вызвав пожары.
Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США
Акции Apple упали почти на 4%, что стало самым большим падением с августа 2023 года, после того, как Министерство юстиции США и 15 штатов подали на компанию в суд за монополизацию рынка смартфонов.
Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров
Более 1000 шахтеров оказались под землей в Донецкой и Днепропетровской областях после того, как российские атаки повредили энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих регионах Украины.
В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА
Во время атаки рф в Тернопольской области обломки упали на частное домохозяйство, а взрывная волна повредила окна и двери еще одного жилого дома, но обошлось без жертв.
"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф
На фоне массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, госпожа посол США Бриджит Бринк призвала к новому пакету помощи Украине, ссылаясь на то, что российские атаки нарушают международное право и угрожают гражданскому населению.
Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго
Десятки объектов украинской энергосистемы были повреждены в результате масштабной российской атаки, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в 7 областях.
Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом
Украинские энергетики восстановили поврежденную линию электропередач 750 кВ к Запорожской атомной электростанции, подключив ее к энергосистеме Украины через две линии электропередач после российской ракетной атаки.