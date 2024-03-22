В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  120251 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  126993 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  175802 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  123823 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136857 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129579 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142560 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145605 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133726 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128584 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

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Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды

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Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

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В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  159348 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  186575 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  215923 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  314422 просмотра

В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.

Новости Мира •   •  6136 просмотра
В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским ударом.

Общество •   •  8596 просмотра
Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры

Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды

Из-за массированных обстрелов и отсутствия электроэнергии в некоторых районах Днепра возможны временные проблемы с водоснабжением, но к вечеру городской водоканал должен решить вопрос.

Общество •   •  9643 просмотра
Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды

рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия

рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергетические объекты в Харьковской области, применив не менее 18 ракет С-300 и "Искандер", оставив населенные пункты без электричества и вызвав пожары.

Война •   •  9621 просмотра
рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия

Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США

Акции Apple упали почти на 4%, что стало самым большим падением с августа 2023 года, после того, как Министерство юстиции США и 15 штатов подали на компанию в суд за монополизацию рынка смартфонов.

Новости Мира •   •  8982 просмотра
Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США

Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

Более 1000 шахтеров оказались под землей в Донецкой и Днепропетровской областях после того, как российские атаки повредили энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих регионах Украины.

Война •   •  11845 просмотра
Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА

Во время атаки рф в Тернопольской области обломки упали на частное домохозяйство, а взрывная волна повредила окна и двери еще одного жилого дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  10269 просмотра
В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА

"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф

На фоне массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, госпожа посол США Бриджит Бринк призвала к новому пакету помощи Украине, ссылаясь на то, что российские атаки нарушают международное право и угрожают гражданскому населению.

Война •   •  10443 просмотра
"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф

Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Десятки объектов украинской энергосистемы были повреждены в результате масштабной российской атаки, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в 7 областях.

Общество •   •  14617 просмотра
Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом

Украинские энергетики восстановили поврежденную линию электропередач 750 кВ к Запорожской атомной электростанции, подключив ее к энергосистеме Украины через две линии электропередач после российской ракетной атаки.

Война •   •  11549 просмотра
Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом