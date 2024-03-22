В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ

В россии недалеко от поселка ровеньки белгородской области упал военный вертолет Ми-8, пилот получил ранения. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Вертолет Ми-8 мо рф совершил жесткую посадку в районе поселка ровеньки Белгородской области накануне, 21 марта. Пилот ранен, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что вертолет получил механические повреждения. На борту было 4 человека, одного пострадавшего доставили в больницу. Издание утверждает, что "причиной жесткой посадки стала ошибка пилота".

Напомним

Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в магаданской области россии после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.