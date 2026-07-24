В Белгороде за 5 дней дроны атаковали около 20 автозаправок – росСМИ
Киев • УНН
В Белгороде и области за 5 дней украинские дроны атаковали около 20 АЗС. Количество атак стало рекордным с начала лета.
В Белгороде и Белгородской агломерации за последние 5 дней украинские беспилотники атаковали около 20 автозаправочных станций. Об этом сообщают российские СМИ и мониторинговые каналы, пишет УНН.
Детали
По данным издания "Пепел", с 19 по 23 июля под атаки попали как минимум 19 АЗС. Журналисты отмечают, что это составляет 26,7% от всех автозаправочных станций в городе и пригороде, где насчитывается 71 АЗС.
Топливный дефицит в РФ обнажил репрессивный характер полицейского государства - ЦПД22.07.26, 07:31 • 12583 просмотра
Издание "Агентство" сообщает, что с 20 июля автозаправочные станции в Белгородской области были атакованы как минимум 24 раза. В 21 случае удары подтверждала местная власть.
По данным российских журналистов, количество атак на АЗС на этой неделе стало рекордным с начала лета. Из-за этого как минимум одна автозаправочная станция изменила режим работы, объяснив решение текущей оперативной обстановкой и соображениями безопасности.
россия перераспределяет бензин в пользу москвы и санкт-петербурга, тогда как другие регионы остаются с пустыми АЗС20.07.26, 13:21 • 3904 просмотра