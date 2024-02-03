В Белгороде произошел блэкаут

В российском городе Белгород произошло массовое аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил телеграмм-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные власти, произошло техническое нарушение в сети. Энергетики заявили, что специалисты уже начали ремонт. По их словам, в течение 1 - 1,5 часа электроснабжение будет восстановлено.

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