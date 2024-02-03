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У Бєлгороді стався блекаут

У Бєлгороді стався блекаут

Київ • УНН

 • 31750 перегляди

У російському місті Бєлгород сталося масштабне аварійне відключення електроенергії через технічну несправність в мережі, енергетики очікують відновлення електропостачання протягом 1-1,5 годин.

У російському місті Бєлгород сталося масове аварійне відключення електроенергії. Про це повідомив телеграм-канал ASTRA, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє місцева влада, сталося технічне порушення в мережі. Енергетики заявили, що фахівці вже розпочали ремонт. За їхніми словами, протягом 1 – 1,5 години електропостачання буде відновлено.

Новий блекаут? Частина окупованого Криму залишилась без світла18.01.24, 17:34 • 25622 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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