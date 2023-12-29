В беларусь прибыла группа депортированных украинских детей из рф, их встречал лукашенко - СМИ
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 28 декабря принял участие в организованной правительством встречи с детьми, привезенными с оккупированных россией территорий Украины.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко в четверг посетил организованную правительством встречу с детьми, привезенными из оккупированных россией территорий Украины. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Выступая на мероприятии по случаю прибытия новой группы депортированных украинских детей накануне новогодних праздников, лукашенко пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать их детство счастливее".
Отмечается, что белорусские чиновники не сообщили количество привезенных в страну украинских детей.
Павел Латушка, бывший министр культуры беларуси, который предоставил Международному уголовному суду (МУС) доказательства вероятной причастности лукашенко к незаконной депортации украинских детей, сказал, что прибытие новой группы с оккупированных россией территорий "подчеркивает необходимость для МУС расследовать эти преступления".
лукашенко, члены его семьи и соратники вместе с кремлем организовали систему перемещения украинских детей, в том числе сирот, с оккупированных территорий в беларусь, и этот канал до сих пор работает,
Недавно уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец заявил, что передача тысяч украинских детей в беларусь помогла москве скрыть информацию о незаконной депортации детей.
Справочно
Недавнее исследование Йельского университета показало, что более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были привезены в беларусь из четырех украинских регионов украинских регионов, которые были частично оккупированы российскими войсками. Белорусская оппозиция призвала Международный уголовный суд привлечь Лукашенко и его чиновников к ответственности за причастность к незаконному перемещению украинских детей.
Напомним
У марте МУС выдал ордера на арест президента россии владимира путина и его уполномоченного по правам ребенка марии львовской-беловой, обвинив их в военных преступлениях в незаконной депортации детей и незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в россию. москва эти обвинения отвергла.
В беларусь прибыла группа депортированных украинских детей из рф, их встречал лукашенко - СМИ
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 28 декабря принял участие в организованной правительством встречи с детьми, привезенными с оккупированных россией территорий Украины.
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