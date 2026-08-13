В Баварии провели эвакуацию вокруг вокзала из-за подозрения на взрывчатку
Киев • УНН
В городе Тройхтлинген на железнодорожных путях возле вокзала обнаружили предмет, который может содержать взрывчатку. Здания эвакуированы, движение\r\nпоездов приостановлено, продолжается расследование.
Здания возле железнодорожного вокзала в южной федеральной земле Бавария в Германии эвакуировали в качестве меры предосторожности после того, как полиция сообщила, что предмет, найденный на путях, может содержать взрывчатку, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
По данным полиции Средней Франконии, экстренные службы эвакуировали непосредственно затронутые здания, а специалисты федеральной полиции продолжали осматривать предмет.
Техник обнаружил подозрительный предмет на железнодорожном полотне возле входа на вокзал в городе Тройхтлинген.
Специалисты уже провели рентгеновское исследование предмета, однако полиция заявила, что необходимы дополнительные проверки, поскольку возможность взрывоопасности пока не исключена.
Полиция сообщила, что для проведения дальнейших исследований с предметом взаимодействовали с помощью робота.
Дорожное и железнодорожное сообщение остается закрытым, пока продолжается расследование. Региональное сообщение пострадало, поезда останавливаются раньше на соответствующих станциях. Были организованы автобусы и такси большой вместимости.
Междугородние поезда перенаправили через город Ингольштадт. Полиция призвала людей избегать этого района и выбирать объездные пути.
Как указывает n-tv, в итоге в полиции заявили, что взрывчатки на объекте не обнаружено. Однако они предполагают, что объект был намеренно размещен там в качестве муляжа.
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