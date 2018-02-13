В барах Николаева наливали суррогат
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Житель Николаева организовал в гаражном помещении подпольное производство алкогольной продукции и табачных изделий. Злоумышленник разводил спирт водой и под видом алкоголя известных марок развозил его по барам и магазинам города и области. Об этом сообщил и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области Роман Криль, передает УНН.
“Так называемый предприниматель, выбрал незаконный и дешевый способ получения сверхприбыли, несмотря на возможные тяжелые последствия для здоровья людей от потребления спиртосодержащей жидкости. Технология изготовления фальсификата не сложна — разведение спирта водой в пластмассовых канистрах, в условиях антисанитарии. Разлитую в бутылки с фурнитурой известных производителей Украины спиртосодержащую жидкость в дальнейшем реализовывали в магазинах, кафетериях, барах м. Николаева и области”, — рассказал он.
По его словам, в ходе обысков, проведенных на основании постановлений Центрального районного суда г.. Николаева, из незаконного оборота изъято 8 тыс. 426 пачек табачных изделий, 150 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции с марками акцизного налога с признаками подделки, более 250 литров спиртосодержащей жидкости, 390 литров спирта и оборудования. Продолжаются следственные действия.
“Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составила более полумиллиона гривен”, — рассказали в ДФС.
Напомним, по разным оценкам экспертов, доля “серого” алкоголя сегодня в стране превышает 60%.
Причина такой тенденции в слишком больших акцизах и низких доходах населения, комментируют специалисты.
Добавим, что бюджет страны за нелегальное производство алкогольных напитков ежегодно теряет около 9-10 млрд грн.
“Инвестиционный климат (Украины — ред.) нуждается в улучшении, в частности с точки зрения той же налоговой политики (в отношении алкогольной продукции — ред.). Вместе с тем, при взвешенной государственной позиции, легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев.
Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня по сравнению с производственными площадками Европы ни в чем не хуже”, - отметила генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, комментируя особенности налоговой нагрузки на отечественных производителей алкоголя.