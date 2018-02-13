В барах Миколаєва наливали сурогат

"Так званий підприємець, обрав незаконний та дешевий спосіб отримання надприбутку, незважаючи на можливі тяжкі наслідки для здоров’я людей від споживання спиртовмісної рідини. Технологія виготовлення фальсифікату не складна - розведення спирту водою у пластмасових каністрах, в умовах антисанітарії. Розлиту у пляшки з фурнітурою відомих виробників України спиртовмісну рідину у подальшому реалізовували у магазинах, кафетеріях, барах м. Миколаєва та області", - розповів він.

За словами Р. Кріля, у ході обшуків, проведених на підставі ухвал Центрального районного суду м. Миколаєва, із незаконного обігу вилучено 8 тис. 426 пачок тютюнових виробів, 150 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції з марками акцизного податку, з ознаками підробки, понад 250 літрів спиртовмісної рідини, 390 літрів спирту та обладнання. Тривають слідчі дії.

"Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей склала понад півмільйона гривень", - розповіли у ДФС.

Нагадаємо, за різними оцінками експертів, частка "сірого" алкоголю сьогодні в країні перевищує 60%.

Причина такої тенденції у завеликих акцизах та низьких доходах населення, коментують фахівці.

Додамо, що бюджет країни через нелегальне виробництво алкогольних напоїв щорічно втрачає близько 9-10 млрд грн.

“Інвестиційний клімат (України - ред.) потребує покращення, зокрема з точки зору тієї ж податкової політики (стосовно алкогольної продукції - ред.). Разом з тим, при виваженій державній позиції, легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень в бюджет щороку. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців.

Більше того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні у порівнянні з виробничими майданчиками Європи ні в чому не гірші”, - зазначила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, коментуючи особливості податкового навантаження на вітчизняних виробників алкоголю.