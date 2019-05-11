В Азовском море задержали рыбаков, которые незаконно вылавливали калканов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Азовском море трое рыбаков, которые вели незаконный вылов калканов, пытались убежать от пограничников. Также, на дне их лодки нашли 87 калканов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"(Одна из тактических групп - ред.) катеров Морской охраны на расстоянии 1 мили к востоку от Бердянской косы обнаружили моторную лодку, на котором рыбаки спешно вынимали сетки. Пытаясь избежать ответственности, нарушители бросились наутек, не обращая внимания на требование пограничников остановиться. Однако уже через несколько минут они были остановлены катером Морской охраны. На борту лодки беглого выявлено 3 граждан без документов, удостоверяющих личность. Также они не имели разрешительных документов на право вылова живых биоресурсов. Кроме того, на дне лодки найдено 87 калканов и 70 метров сетей", - говорится в сообщении.
В результате, лодка с нарушителями на борту был сопровождена к берегу, где в результате фильтрационных мероприятий установлены личности 3 граждан Украины, жителей Бердянска. В рамках взаимодействия к оформлению правонарушения приглашены специалисты Азовского рыбоохранного патруля, которые изъяли орудия лова и рыбу.
Нарушители привлечены к административной ответственности за злостное неповиновение законным требованиям военнослужащих Госпогранслужбы, нарушение пограничного режима и нарушения правил использования объектов животного мира.
"В рамках эффективного взаимодействия с сектором Водной полиции отдела превенции Бердянского ОП ГУНП в Запорожские области материалы задержания были отработаны, им предоставлено объективную правовую оценку, проведено исчерпывающие процессуальные действия досудебного расследования, стало основой уголовного производства по ст. 249 УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и выловленной рыбы. Предварительная сумма оценки составила более 140 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Напомним, морская охрана остановила три рыболовецких судна, которые двигались в сторону Одессы.