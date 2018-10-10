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В Азовском море сухогруз с украинцами на борту получил пробоину: начата спасательная операция

В Азовском море сухогруз с украинцами на борту получил пробоину: начата спасательная операция

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Cухогруз "Нила" под флагом Того получил пробоину в Азовском море в районе Керченского пролива возле анексированного Крыма. На данный момент он направляется к берегу для откачки воды. На его борту 11 человек, из которых 10 из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Накануне вечером капитан сухогруза "Нила" флаг Того, которое стояло на якорной стоянке в Азовском море, сообщил о поступлении воды в носовые танки, требуется буксир с мощными водоотливными средствами. Были направлены два судна, из-за волнения 2-2,5 м они ошвартоваться не могли, капитану было предложено подписать договор о спасательных работах", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

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По данным Росморречфлота, всего на борту судна 11 членов экипажа - один из Азербайджана, 10 - из Украины. Семь человек сняты с судна, четверо остались. На его борту находится более трех тысяч тонн угля.

На данный момент, сухогруз под флагом Того (Западная Африка), который получил пробоину в Азовском море в анексированном Крыму, следует ближе к берегу для откачки воды.

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"Договор о проведении спасения подписан. Судно "Нила" следует свои ходом ближе к берегу для проведения работ по откачке воды. Наш буксир их сопровождает. После того, как дойдут, начнутся работы по откачке воды и герметизации корпуса", - сказал собеседник.

Как уточнил источник в экстренных службах региона, судно движению по проливу не мешает.

Как сообщал УНН, панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести. 

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