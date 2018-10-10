В Азовському морі суховантаж з українцями на борту отримав пробоїну: розпочата рятувальна операція

"Напередодні ввечері капітан суховантажу "Ніла" прапор Того, яке стояло на якірній стоянці в Азовському морі, повідомив про надходження води в носові танки, необхыдний буксир з потужними водовідливними засобами. Були направлені два судна, але через хвилювання 2-2,5 м вони не змогли пришвартуватися, капітану було запропоновано підписати договір про рятувальны роботи", - сказали в прес-службі Росморрічфлоту.

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За даними Росморрічфлоту, всього на борту судна 11 членів екіпажу - один з Азербайджану, 10 - з України. Семеро людей зняті з судна, четверо залишилися. На його борту знаходиться понад три тисячі тонн вугілля.



На даний момент, суховантаж під прапором Того (Західна Африка), який отримав пробоїну в Азовському морі в анексованому Криму, слідує ближче до берега для відкачування води.

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"Договір про проведення порятунку підписаний. Судно "Ніла" слід свої ходом ближче до берега для проведення робіт по відкачуванню води. Наш буксир їх супроводжує. Після того, як дійдуть, почнуться роботи по відкачці води і герметизації корпусу", - сказав співрозмовник.



Як уточнило джерело в екстрених службах регіону, судно руху по протоці не заважає.

Як повідомляв УНН, панамський нафтовий танкер зіткнувся з гонконгських суховантажем біля східного узбережжя Китаю, 32 людини пропали без вісті.