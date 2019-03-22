В Азербайджане презентовали талисманов летнего Олимпийского фестиваля

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78979 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 175904 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 141945 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 205836 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251583 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212868 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245910 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208197 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487221 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241292 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.7м/с
81%
Популярные новости

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 26161 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21795 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16407 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16151 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17181 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264253 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240620 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326066 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487221 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578831 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32608 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 205834 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79102 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75628 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81173 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Азербайджане презентовали талисманов летнего Олимпийского фестиваля

Киев • УНН

 • 8138 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Организационный комитет ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в столице Азербайджана Баку представил официальные талисманы соревнований. Ими стали мальчик Джиртдан и леопард Бабир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины.

В Азербайджане презентовали талисманов летнего Олимпийского фестиваля

Как отмечается в сообщении, в июле 2019 года юные олимпийцы в возрасте от 14 до 18 лет будут принимать участие в ХV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в Баку (Азербайджан).

Вчера, 21 марта, в столице Азербайджана, организационный комитет престижного спортивного форума представил официальные талисманы соревнований. Ими стали маленький мальчик Джиртдан и леопард Бабир.

Организаторы соревнований объяснили, что имя Джиртдан с азербайджанского языка переводится как "крошечный", этот положительный парень является самым популярным сказочным персонажем детских рассказов в Азербайджане. Его отличают сильная национальная идентичность, находчивость, сообразительность и открытость к другим. Леопард Бабир пропагандирует представление о богатстве прекрасной природы Азербайджана. Кавказский леопард является одним из самых известных и широко признанных видов в азербайджанской фауне. Это животное считается символом природной красоты, силы и скорости. Будучи символами природы и культурного наследия Азербайджана, официальные талисманы ЕЮОФ Джиртдан и Бабир отражают славную историю и богатые традиции прекрасной страны - хозяина юношеских соревнований.

Стоит отметить, что летний Олимпийский фестиваль, на котором соберутся около 3600 юных атлетов Старого Света, состоится с 21 по 27 июля. Молодые таланты будут соревноваться в 10-ти видах спорта: баскетболе, спортивной борьбе, велоспорте, волейболе, гандболе, гимнастике спортивной, дзюдо, плавании, теннисе и легкой атлетике.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Швейцарии представили талисман зимних Юношеских Олимпийских игр-2020.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.39
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,026.06
Ethereum
$1,580.15