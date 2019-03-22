В Азербайджане презентовали талисманов летнего Олимпийского фестиваля

Как отмечается в сообщении, в июле 2019 года юные олимпийцы в возрасте от 14 до 18 лет будут принимать участие в ХV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в Баку (Азербайджан).

Вчера, 21 марта, в столице Азербайджана, организационный комитет престижного спортивного форума представил официальные талисманы соревнований. Ими стали маленький мальчик Джиртдан и леопард Бабир.

Организаторы соревнований объяснили, что имя Джиртдан с азербайджанского языка переводится как "крошечный", этот положительный парень является самым популярным сказочным персонажем детских рассказов в Азербайджане. Его отличают сильная национальная идентичность, находчивость, сообразительность и открытость к другим. Леопард Бабир пропагандирует представление о богатстве прекрасной природы Азербайджана. Кавказский леопард является одним из самых известных и широко признанных видов в азербайджанской фауне. Это животное считается символом природной красоты, силы и скорости. Будучи символами природы и культурного наследия Азербайджана, официальные талисманы ЕЮОФ Джиртдан и Бабир отражают славную историю и богатые традиции прекрасной страны - хозяина юношеских соревнований.

Стоит отметить, что летний Олимпийский фестиваль, на котором соберутся около 3600 юных атлетов Старого Света, состоится с 21 по 27 июля. Молодые таланты будут соревноваться в 10-ти видах спорта: баскетболе, спортивной борьбе, велоспорте, волейболе, гандболе, гимнастике спортивной, дзюдо, плавании, теннисе и легкой атлетике.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Швейцарии представили талисман зимних Юношеских Олимпийских игр-2020.