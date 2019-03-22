В Азербайджані презентували талісманів літнього Олімпійського фестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Організаційний комітет ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю в столиці Азербайджану Баку представив офіційні талісмани змагань. Ними стали хлопчик Джиртдан та леопард Бабір. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету України.
Як зазначено у повідомленні, у липні 2019 року юні олімпійці віком від 14 до 18 років прийматимуть участь у ХV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який пройде в Баку (Азербайджан).
Вчора, 21 березня, в столиці Азербайджану, організаційний комітет престижного спортивного форуму представив офіційні талісмани змагань. Ними стали маленький хлопчик Джиртдан та леопард Бабір.
Організатори змагань пояснили, що ім’я Джиртдан з азербайджанської мови перекладається як “крихітний”, цей позитивний хлопець є найпопулярнішим казковим персонажем дитячих оповідань в Азербайджані. Його відрізняють сильна національна ідентичність, винахідливість, кмітливість та відкритість до інших. Леопард Бабір пропагує уявлення про багатство прекрасної природи Азербайджану. Кавказький леопард є одним з найвідоміших і широко визнаних видів в азербайджанській фауні. Ця тварина вважається символом природної краси, сили та швидкості. Будучи символами природи і культурної спадщини Азербайджану, офіційні талісмани ЄЮОФ Джиртдан та Бабір відображають славну історію та багаті традиції прекрасної країни — господаря юнацьких змагань.
Варто зазначити, що літній Олімпійський фестиваль, на якому зберуться близько 3600 юних атлетів Старого Світу, відбудеться з 21 по 27 липня. Молоді таланти змагатимуться у 10-ти видах спорту: баскетболі, спортивній боротьбі, велоспорті, волейболі, гандболі, гімнастиці спортивній, дзюдо, плаванні, тенісі та легкій атлетиці.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Швейцарії презентували талісман зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020.