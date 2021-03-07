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В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека

В Австрии приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за смерти человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболеванием другого после прививки, сообщил Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии, пишет УНН.

Детали

По его данным, BASG получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией препаратом с одной и той же партии в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелого нарушения свертывания крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Как заявили в BASG, в настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией.

СМИ сообщили, что обе женщины были медсестрами, которые работали в клинике Zwettl.

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