В Австрії призупинили вакцинацію AstraZeneca через смерть людини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Австрійська влада призупинили вакцинацію від COVID-19 препаратом з однієї партії в зв'язку з розслідуванням смерті людини і захворювання іншого після щеплення, повідомив Федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії, пише УНН.
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За його даними, BASG отримав два повідомлення, пов'язаних у часі з вакцинацією препаратом з однієї і тієї ж партії в районній клініці Zwettl в провінції Нижня Австрія.
49-річна жінка померла в результаті важкого порушення згортання крові, в той час як у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.
Як заявили в BASG, в даний час немає ніяких доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією.
ЗМІ повідомили, що обидві жінки були медсестрами, які працювали в клініці Zwettl.
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