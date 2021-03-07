В Австрії призупинили вакцинацію AstraZeneca через смерть людини

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За його даними, BASG отримав два повідомлення, пов'язаних у часі з вакцинацією препаратом з однієї і тієї ж партії в районній клініці Zwettl в провінції Нижня Австрія.

49-річна жінка померла в результаті важкого порушення згортання крові, в той час як у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Як заявили в BASG, в даний час немає ніяких доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією.

ЗМІ повідомили, що обидві жінки були медсестрами, які працювали в клініці Zwettl.

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