В Австрии мужчина подстрелил бывшую жену и застрелился сам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В столице Австрии ревнивый мужчина подстрелил свою бывшую жену и застрелился сам. Женщине удалось выжить, сообщает УНН со ссылкой на Kurier.
По информации издания, 53-летний мужчина по имени Желько прямо на улице выстрелил из пистолета в голову своей 48-летней бывшей жене Виолетте, после чего застрелился сам. Оба были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Вскоре стрелок умер, однако его жертве удалось выжить - в настоящее время она находится в коме.
Как сообщают знакомые бывшей пары, приехавшей из Боснии, мотивом поступка мужчины была ревность. В прошлом супруги часто ссорились.
Сообщается, что Австрия переживает подъем уровня насилия против женщин - с начала года зарегистрировано 7 случаев убийства.
Напомним, недавно в Украине арестовали мужчину, который насмерть застрелил прохожего, бежал и изменил внешность.