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В Обухові чоловік застрелив перехожого та змінив зовнішність

В Обухові чоловік застрелив перехожого та змінив зовнішність

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Обухові місцевий мешканець застрелив перехожого, втік та змінив зовнішність. Поліція відслідкувала і затримала його, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП в Київській області.

Повідомляється, що в грудні минулого року невідомий підстрелив 49-річного мешканця Обухова і втік з місця події. Поранений помер у місцевій лікарні.

11 лютого цього року поліція встановила, що підозрюваний у вбивстві переховується у приватному будинку в селі Пінчуки, де його затримали сили КОРД. Чоловік навіть змінив зовнішність, аби уникнути відповідальності за вбивство.

Слідство встановлює мотиви підозрюваного. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі за статтею "умисне вбивство".

Раніше УНН повідомляв, що поліцейські Харкова розкрили вбивство водія автівки в Основ’янському районі, яке сталося напередодні, встановивши особу зловмисника. Ним виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який зловживав спиртним. 

Українські Національні Новини

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