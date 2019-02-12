В Обухове мужчина застрелил прохожего и изменил внешность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Обухове местный житель застрелил прохожего, сбежал и изменил внешность. Полиция отследила и задержала его, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ЧП в Киевской области.
Сообщается, что в декабре прошлого года неизвестный подстрелил 49-летнего жителя Обухова и скрылся с места происшествия. Раненый скончался в местной больнице.
11 февраля этого года полиция установила, что подозреваемый в убийстве скрывается в частном доме в селе Пинчуки, где его задержали силы КОРД. Мужчина даже изменил внешность, чтобы избежать ответственности за убийство.
Следствие устанавливает мотивы подозреваемого. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье "умышленное убийство".
Ранее УНН сообщал, что полицейские Харькова раскрыли убийство водителя автомобиля в Основянском районе, которое произошло накануне, установив личность злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный, ранее судимый мужчина, который злоупотреблял спиртным.