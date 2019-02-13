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В Австрії чоловік підстрелив колишню дружину та застрелився сам

В Австрії чоловік підстрелив колишню дружину та застрелився сам

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. У столиці Австрії ревнивий чоловік підстрелив свою колишню дружину і застрелився сам. Жінці вдалось вижити, повідомляє УНН з посиланням на Kurier.

За інформацією видання, 53-річний чоловік на ім'я Желько прямо на вулиці вистрілив з пістолета у голову своїй 48-річній колишній дружині Віолеті, після чого застрелився сам. Обох доставили до лікарні в критичному стані.

Невдовзі стрілець помер, проте його жертві вдалось вижити - наразі вона перебуває в комі.

Як повідомляють знайомі колишньої пари, що приїхала з Боснії, мотивом вчинку чоловіка були ревнощі. В минулому подружжя часто сварилося.

Повідомляється, що Австрія переживає підняття рівня насильства проти жінок - з початку року зареєстровано 7 випадків убивства.

Нагадаємо, нещодавно в Україні арештували чоловіка, який насмерть застрелив перехожого, втік та змінив зовнішність. 

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