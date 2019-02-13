В Австрії чоловік підстрелив колишню дружину та застрелився сам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У столиці Австрії ревнивий чоловік підстрелив свою колишню дружину і застрелився сам. Жінці вдалось вижити, повідомляє УНН з посиланням на Kurier.
За інформацією видання, 53-річний чоловік на ім'я Желько прямо на вулиці вистрілив з пістолета у голову своїй 48-річній колишній дружині Віолеті, після чого застрелився сам. Обох доставили до лікарні в критичному стані.
Невдовзі стрілець помер, проте його жертві вдалось вижити - наразі вона перебуває в комі.
Як повідомляють знайомі колишньої пари, що приїхала з Боснії, мотивом вчинку чоловіка були ревнощі. В минулому подружжя часто сварилося.
Повідомляється, що Австрія переживає підняття рівня насильства проти жінок - з початку року зареєстровано 7 випадків убивства.
Нагадаємо, нещодавно в Україні арештували чоловіка, який насмерть застрелив перехожого, втік та змінив зовнішність.