В Австралии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду, 20 июня, в Австралии. Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана в изолированном районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой Daily Mail.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Как сообщал УНН, число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.
Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.
Кроме того, есть сообщения о пожаре в заповедниках Higashiyodogawa и Nishiyodogawa в районе жилых зданий.
Поврежденные здания школ, здание городского совета в Ибараки, офисные и частные дома.
В городе Такацуки разрушена дорога и угроза затопленных районов.
Также повреждены трубопроводы со сточными водами.
Сотни домов были повреждены в Осаке и 3 других префектурах. Без газа остались более ста тысяч семей.