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В Австралії стався потужний землетрус

В Австралії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Землетрус магнітудою 4,7 стався в середу, 20 червня, в Австралії. Землетрус стався приблизно в 130 км на схід від Норсмана в ізольованому районі. Про це повідомляє УНН з посиланням Daily Mail.

Про постраждалих і руйнування інформації не надходило.

Як повідомляв УНН, кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ять людей. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.

Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки. Більшість поранених були в Осаці.

Крім того, є повідомлення про пожежу в заповідниках Higashiyodogawa і Nishiyodogawa в районі житлових будівель.

Пошкоджені будівлі шкіл, будівля міської ради в Ібаракі, офісні та приватні будинки.

У місті Такацукі зруйнована дорога та є загроза затопленя району.

Також пошкоджені трубопроводи з стічними водами.

Сотні будинків були пошкоджені в Осаці і 3 інших префектурах. Без газу залишилися понад сто тисяч сімей.

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