В Австралії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Землетрус магнітудою 4,7 стався в середу, 20 червня, в Австралії. Землетрус стався приблизно в 130 км на схід від Норсмана в ізольованому районі. Про це повідомляє УНН з посиланням Daily Mail.
Про постраждалих і руйнування інформації не надходило.
Як повідомляв УНН, кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ять людей. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.
Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки. Більшість поранених були в Осаці.
Крім того, є повідомлення про пожежу в заповідниках Higashiyodogawa і Nishiyodogawa в районі житлових будівель.
Пошкоджені будівлі шкіл, будівля міської ради в Ібаракі, офісні та приватні будинки.
У місті Такацукі зруйнована дорога та є загроза затопленя району.
Також пошкоджені трубопроводи з стічними водами.
Сотні будинків були пошкоджені в Осаці і 3 інших префектурах. Без газу залишилися понад сто тисяч сімей.