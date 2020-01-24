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В Австралии шесть человек обследуют из-за подозрения на китайский коронавирус

Киев • УНН

 • 32143 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Австралии в больницах обследуют шесть человек с подозрением на смертельный китайский коронавирус, который распространился из города Ухань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

В Австралии шесть человек обследуют из-за подозрения на китайский коронавирус

"Четыре человека в Новом Южном Уэльсе и два на Золотом Побережье (Квинсленд, Австралия, - ред.) проходят обследование на смертельный коронавирус, распространившийся из Китая", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что в Квинсленде двух людей поместили в карантин и они проходят тестирование, а еще четыре уже прошли тестирование и результат оказался отрицательным.

"Главный врач Австралии Брендан Мерфи сказал в пятницу, что с 844 подтвержденных случаев заболевания, 14 - были обнаружены за пределами Китая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае, если в Австралии подтвердится заболевание на коронавирус - страна готова к тому, чтобы его изолировать и справиться с ним. Австралийские лаборатории могут давать результаты тестов на болезнь в течение одного дня.

Указано, что впервые вирус появился 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, и за менее чем месяц им заболели 844 человека, 26 человек погибли и он распространился на восемь стран - Таиланд, Тайвань, Южную Корею, Японию, Вьетнам Сингапур, Саудовскую Аравию и США.

Ученые не исключают, что возможно, что в стране уже есть больные, которые переносят инфекцию, однако не знают об этом.

Напомним, в Японии зафиксировали второй случай заболевания на смертельный коронавирус.

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