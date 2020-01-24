В Австралії шістьох людей обстежують через підозру на китайський коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Австралії в лікарнях обстежують шістьох людей з підозрою на смертельний китайський коронавірус, який поширився з міста Ухань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.
"Четверо людей в Новому Південному Вельсі і двоє на Золотому Узбережжі (Квінсленд, Австралія, - ред.) проходять обстеження на смертельний коронавірус, що поширився з Китаю", - повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що у Квінсленді двох людей помістили в карантин і вони проходять тестування, а ще чотири вже пройшли тестування і результат виявився негативним.
"Головний лікар Австралії Брендан Мерфі сказав у п’ятницю, що із 844 підтверджених випадків захворювання, 14 - були виявлені за межами Китаю", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у випадку, якщо в Австралії підтвердиться захворювання на коронавірус – країна готова до того, щоб його ізолювати та справитись з ним. Австралійські лабораторії можуть давати результати тестів на хворобу впродовж одного дня.
Вказано, що вперше вірус з’явився 31 грудня 2019 року у китайському місті Ухань, і за менш ніж місяць на нього захворіли 844 людини, 26 людей загинуло і він поширився на вісім країн – Таїланд, Тайвань, Південну Корею, Японію, В’єтнам, Сінгапур, Саудівську Аравію та США.
Вчені не виключають, що можливо, що в країні вже є хворі, які переносять інфекцію, однак не знають про це.
Нагадаємо, в Японії зафіксували другий випадок захворювання на смертельний коронавірус.