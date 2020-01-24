В Австралії шістьох людей обстежують через підозру на китайський коронавірус

$41.400.13
45.840.29
ukru
Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України
07:48 • 2860 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 10749 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 201256 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 144427 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 126752 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 132714 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 148348 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148312 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231106 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217633 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
47%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 23155 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 15596 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 14195 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 22248 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 13314 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 201256 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 181097 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 300025 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 321909 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 403183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 13556 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 8574 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 59241 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41875 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55969 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

В Австралії шістьох людей обстежують через підозру на китайський коронавірус

Київ • УНН

 • 32143 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Австралії в лікарнях обстежують шістьох людей з підозрою на смертельний китайський коронавірус, який поширився з міста Ухань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.

В Австралії шістьох людей обстежують через підозру на китайський коронавірус

"Четверо людей в Новому Південному Вельсі і двоє на Золотому Узбережжі (Квінсленд, Австралія, - ред.) проходять обстеження на смертельний коронавірус, що поширився з Китаю", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що у Квінсленді двох людей помістили в карантин і вони проходять тестування, а ще чотири вже пройшли тестування і результат виявився негативним.

"Головний лікар Австралії Брендан Мерфі сказав у п’ятницю, що із 844 підтверджених випадків захворювання, 14 - були виявлені за межами Китаю", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у випадку, якщо в Австралії підтвердиться захворювання на коронавірус – країна готова до того, щоб його ізолювати та справитись з ним. Австралійські лабораторії можуть давати результати тестів на хворобу впродовж одного дня.

Вказано, що вперше вірус з’явився 31 грудня 2019 року у китайському місті Ухань, і за менш ніж місяць на нього захворіли 844 людини, 26 людей загинуло і він поширився на вісім країн – Таїланд, Тайвань, Південну Корею, Японію, В’єтнам, Сінгапур, Саудівську Аравію та США.

Вчені не виключають, що можливо, що в країні вже є хворі, які переносять інфекцію, однак не знають про це.

Нагадаємо, в Японії зафіксували другий випадок захворювання на смертельний коронавірус.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'яНовини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01