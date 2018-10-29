В Атланте перехватили еще одну подозрительную посылку для CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В почтовой отделении Атланты перехватили еще один подозрительный пакет, адресованный редакции американского телеканала CNN, передает УНН со ссылкой на письмо руководителя CNN Джеффа Цукера.
“Еще один подозрительный пакет, адресованный CNN, был перехвачен. На этот раз в Атланте. Вся почта проверяется на месте”, — говорится в сообщении.
По информации Дж.Цукера, центру CNN, штаб-квартире телеканала, непосредственной угрозы не было.
Как сообщал УНН, в США задержали первого подозреваемого в рамках расследования дела о посылках с взрывными устройствами.
Отметим, с понедельника на прошлой неделе по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами.
Подозрительные пакеты, в частности, были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократу Дебби Вассерман-Шульц, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке.
Так, одна бомба была обнаружена в почтовой корреспонденции в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где находится редакция CNN. Позже стало известно, что посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на CNN в качестве политического эксперта. Часть здания эвакуировали; полиция подтвердила, что в посылке взрывное устройство, а также белый порошок.
Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ— CNN Communications (@CNNPR) 29 жовтня 2018 р.