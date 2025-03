В Атланте перехватили еще одну подозрительную посылку для CNN

“Еще один подозрительный пакет, адресованный CNN, был перехвачен. На этот раз в Атланте. Вся почта проверяется на месте”, — говорится в сообщении.

По информации Дж.Цукера, центру CNN, штаб-квартире телеканала, непосредственной угрозы не было.

Как сообщал УНН, в США задержали первого подозреваемого в рамках расследования дела о посылках с взрывными устройствами.

Отметим, с понедельника на прошлой неделе по адресам политических противников президента США Дональда Трампа было разослано 12 посылок с взрывными устройствами.

Подозрительные пакеты, в частности, были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократу Дебби Вассерман-Шульц, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке.

Так, одна бомба была обнаружена в почтовой корреспонденции в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорке, где находится редакция CNN. Позже стало известно, что посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на CNN в качестве политического эксперта. Часть здания эвакуировали; полиция подтвердила, что в посылке взрывное устройство, а также белый порошок.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

— CNN Communications (@CNNPR) 29 жовтня 2018 р.