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В Атланті перехопили ще одну підозрілу посилку для CNN

В Атланті перехопили ще одну підозрілу посилку для CNN

Київ • УНН

 • 9235 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У поштовому відділенні Атланти перехопили ще один підозрілий пакет, адресований редакції американського телеканала CNN, передає УНН з посиланням на лист керівника CNN Джеффа Цукера.

"Ще один підозрілий пакет, адресований CNN, був перехоплений. Цього разу в Атланті. Вся пошта перевіряється на місці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Дж.Цукера, центру CNN, штаб-квартирі телеканалу, безпосередньої загрози не було.

Як повідомляв УНН, в США затримали першого підозрюваного в рамках розслідування справи про посилках з вибуховими пристроями.

Відзначимо, з понеділка минулого тижня за адресами політичних супротивників президента США Дональда Трампа було розіслано 12 посилок з вибуховими пристроями.

Підозрілі пакети, зокрема, були або спрямовані, або адресовані: Бараку Обамі, Гілларі Клінтон, двом жінкам-конгресменам від Демократичної партії, включаючи представника конгресу США, демократу Деббі Вассерман-Шульцу, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо, екс-главі ЦРУ Джону Бреннану і в офіс CNN в Нью-Йорку.

Так, одна бомба була виявлена ​​в поштовій кореспонденції в "Тайм-Уорнер-Центр" в Нью-Йорку, де розташована редакція CNN. Пізніше стало відомо, що посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який виступає на CNN в якості політичного експерта. Частина будівлі евакуювали; поліція підтвердила, що в посилці вибуховий пристрій, а також білий порошок.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

- CNN Communications (@CNNPR) 29 жовтня 2018 р.

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