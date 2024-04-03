В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

Жительница Астрахани Оксана Савич была оштрафована на одну тысячу рублей за публикацию фотографии с радугой во "ВКонтакте" в 2016 году. Женщину признали виновной в демонстрации экстремистской символики, сообщает центр "Сова", передает УНН.

Детали

В организации отметили, что, как говорится в решении суда, на страницах женщины в социальной сети "были обнаружены какие-то изображения, размещенные там в 2016 году, в том числе изображение "Радуга". Другие подробности об этой фотографии не приводятся. На суде Савич вину не признала, подчеркнув, что выложила это изображение задолго до признания "движения ЛГБТ" "экстремистским".

В Кировском суде Астрахани на 11 апреля запланировано рассмотрение еще одного административного дела в отношении Оксаны Савич - о пропаганде ЛГБТ. Ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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