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В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги
Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху
Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами
Предупреждение о цунами объявлено для прибрежных районов филиппинских провинций Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела после мощного землетрясения, произошедшего у побережья Тайваня.
Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня
Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли вблизи Тайваня, вызвав обрушение зданий и разрушения в городе Хуалянь.
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины
Администрация США будет продолжать искать пути предоставления чрезвычайной поддержки Украине в ожидании одобрения Конгрессом большего пакета помощи, как это было в прошлом месяце с пакетом чрезвычайной помощи Пентагона на сумму 300 миллионов долларов.
В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов
В нескольких турецких городах, включая Хаккари, Измир и Ван, вспыхнули беспорядки из-за снятия оппозиционного кандидата Абдуллы Зейдана с выборов избирательной комиссией провинции Ван, что привело к столкновениям с полицией, задержаниям и ранениям.
Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, вызвав предупреждение о цунами высотой до 3 метров на острове Окинава.
Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта
Группа из 200 музыкантов, среди которых Билли Эйлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, подписали открытое письмо с призывом к технологическим компаниям не подрывать человеческое творчество безответственным использованием инструментов искусственного интеллекта, которые могут воровать голоса и изображения артистов.
Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО
Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность передачи координации оборонной контактной группы по вопросам Украины, которая поставляет оружие Киеву, под контроль НАТО в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам
Центр "Надлюдина" открыл специализированное отделение для восстановления слуха для украинских воинов, которые получили акустическую травму во время боевых действий.