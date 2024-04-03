В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  109812 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  114198 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  109395 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  70164 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  97139 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119711 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117898 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118636 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  197599 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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28 марта 2024, 13:27  •  469930 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  441267 просмотра

В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.

Криминал и ЧП •   •  4689 просмотра
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.

Общество •   •  4019 просмотра
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

Предупреждение о цунами объявлено для прибрежных районов филиппинских провинций Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела после мощного землетрясения, произошедшего у побережья Тайваня.

Новости Мира •   •  3810 просмотра
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли вблизи Тайваня, вызвав обрушение зданий и разрушения в городе Хуалянь.

Новости Мира •   •  4217 просмотра
Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

Администрация США будет продолжать искать пути предоставления чрезвычайной поддержки Украине в ожидании одобрения Конгрессом большего пакета помощи, как это было в прошлом месяце с пакетом чрезвычайной помощи Пентагона на сумму 300 миллионов долларов.

Война •   •  9193 просмотра
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

В нескольких турецких городах, включая Хаккари, Измир и Ван, вспыхнули беспорядки из-за снятия оппозиционного кандидата Абдуллы Зейдана с выборов избирательной комиссией провинции Ван, что привело к столкновениям с полицией, задержаниям и ранениям.

Общество •   •  7339 просмотра
В Турции произошли беспорядки из-за снятия оппозиционера с выборов

Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, вызвав предупреждение о цунами высотой до 3 метров на острове Окинава.

Новости Мира •   •  6823 просмотра
Reuters: предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,5 к юго-западу от Японии

Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Группа из 200 музыкантов, среди которых Билли Эйлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, подписали открытое письмо с призывом к технологическим компаниям не подрывать человеческое творчество безответственным использованием инструментов искусственного интеллекта, которые могут воровать голоса и изображения артистов.

Культура •   •  7314 просмотра
Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность передачи координации оборонной контактной группы по вопросам Украины, которая поставляет оружие Киеву, под контроль НАТО в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

Война •   •  11167 просмотра
Politico: США рассматривают перевод формата "Рамштайн" под контроль НАТО

В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам

Центр "Надлюдина" открыл специализированное отделение для восстановления слуха для украинских воинов, которые получили акустическую травму во время боевых действий.

Война •   •  10182 просмотра
В Superhumans Center отныне будут восстанавливать слух защитникам