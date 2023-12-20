московский суд оштрафовал телеканал за "ЛГБТ-пропаганду" в клипе десятилетней давности

В москве суд оштрафовал российский телеканал за "ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних". В частности российская фемида посчитала неприемлемым показанное в клипе Николая Баскова "Странник", и обязала медиа выплатить штраф на миллион рублей. На судебное постановление обратили внимание российские журналисты, передаёт УНН.

Развлекательный канал "Точка ТВ" оштрафован на 1 млн рублей по статье о "пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних" за показ клипа Николая Баскова "Странник". – следует из постановления Таганского суда москвы.

Детали

По данным россиских СМИ, суд обнаружил в клипе "коммуникативные признаки романтического межличностного отношения" между двумя "лицами мужского пола" — лирическим героем Баскова и героем, которого играет актер Вячеслав Манучаров.

Также отмечается в постановлении, это было выражено во взглядах персонажей и наличии реакций на "поцелуй лирического героя с лицом женского пола".

Кроме того, в постановлении говорится, что действие видеоролика происходит "на фоне атмосферы гедонизма и разврата", которая создается за счет показа "неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (две женщины) в сексуальном контексте".

Дополнительно

Отметим, что клип, который стал прецедентом отнюдь не новый. Он висел на ютуб-канале российского артиста ещё с 2012 года, однако сейчас пропал.

Автор клипа Николай Басков неоднократно открыто выступал в поддержку полномасштабного вторжение россии в Украину и называл его "концом геноцида и предотвращением нападения на россию". Также он публично обещал, выплачивать по 1 млн рублей каждому, кто подобьёт немецкие танки "Леопард" или "Леопард‑2".

В октябре этого года владимир путин наградил этого певца орденом Почёта.

Напомним

В начале декабря Верховный суд рф заявил, что "Международное движение ЛГБТ" экстремистская организация и запретил её деятельность на территории россии.