московский суд оштрафовал телеканал за "ЛГБТ-пропаганду" в клипе десятилетней давности

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Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ
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Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  144961 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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19 декабря  •  147429 просмотра

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  151751 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  149047 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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18 декабря  •  133589 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
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московский суд оштрафовал телеканал за "ЛГБТ-пропаганду" в клипе десятилетней давности

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал "Точка" на 1 миллион рублей за "пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних" из-за клипа Николая Баскова "Странник". Суд указал на "романтические отношения" между мужчинами в клипе.

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московский суд оштрафовал телеканал за "ЛГБТ-пропаганду" в клипе десятилетней давности

Украина готовит план по восстановлению деоккупированной Херсонщины

Министерство реинтеграции Украины разрабатывает план восстановления освобожденной Херсонской области, сосредотачиваясь на восстановлении систем образования, здравоохранения и правосудия. Стратегия также предусматривает поддержку общин и оказание гуманитарной помощи после деоккупации.

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Украина готовит план по восстановлению деоккупированной Херсонщины

В Киеве подростки развернули флаг со свастикой: прокуратура начала расследование

Во время мониторинга медиапространства обнаружена видеозапись, на которой группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой.

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В Киеве подростки развернули флаг со свастикой: прокуратура начала расследование

Около 200 исключений: в Эстонии объяснили, почему разрешили уклоняться от санкций против россии

Эстония сделала необходимые исключения из санкций против россии, чтобы избежать экологической опасности, связанной с застрявшими удобрениями, а также для того, чтобы обеспечить переход от российских инвестиций.

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Около 200 исключений: в Эстонии объяснили, почему разрешили уклоняться от санкций против россии

ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду": уничтожен дотла

Украинские спецназовцы на юге нанесли удары из ПТРК "Град", уничтожив вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и склад боеприпасов.

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ССО скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду": уничтожен дотла

Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине

Штормовой ветер со скоростью до 150 км/ч привел к тому, что самолет Boeing 737-700 перевернулся и столкнулся с рампой в аэропорту Буэнос-Айреса, повредив воздушное судно и нарушив график полетов. О пострадавших не сообщается.

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Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине

Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ

Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ. Оппозиция выразила протест, подчеркивая необходимость для государственных СМИ оставаться антиправительственными.

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Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ

На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

Россияне создали артиллерийский полигон в природном заповеднике местного значения на полуострове Карадай в оккупированной Херсонской области, повредив прибрежную растительность и места обитания птиц.

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На Херсонщине оккупанты устроили полигон на территории заказника - ЦНС

КНИИСЭ уже получил более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных - Рувин

Директор КНИИСЭ напомнил, что в апреле этого года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Омбудсманом и КНИИСЭ.

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КНИИСЭ уже получил более 200 обращений по идентификации украинских военнопленных - Рувин

Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

Воздушное командование "Восток" сбило управляемую ракету Х-59 над Днепропетровской областью, что подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации.

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Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью