В россии Верховный суд объявил "движение ЛГБТ" экстремистской организацией
Киев • УНН
Верховный суд россии признал" международное общественное движение ЛГБТ " экстремистской группировкой, что привело к запрету в стране.
30 ноября верховный суд рф объявил экстремистской организацией и запретил в россии "международное общественное движение ЛГБТ", сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
российский верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории россии.
В пятницу, 18 ноября, министерство юстиции россии обратилось в Верховный суд с иском, а по сути-с требованием признать "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны.
Как сообщается, это уже третья инициатива по ограничению прав квир-людей в россии за последний год. В ноябре прошлого года был принят закон, полностью запрещающий "гей-пропаганду" (до него "пропаганда" была запрещена только среди несовершеннолетних).
Затем в июле 2023 года был принят закон, запрещающий трансгендерный переход-изменение документов и медицинское вмешательство для транс-людей.
Напомним
В июне этого года президент россии владимир путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт, в котором будут исследовать поведение ЛГБТ-персон.
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В россии Верховный суд объявил "движение ЛГБТ" экстремистской организацией
Верховный суд россии признал" международное общественное движение ЛГБТ " экстремистской группировкой, что привело к запрету в стране.
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