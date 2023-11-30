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В россии Верховный суд объявил "движение ЛГБТ" экстремистской организацией

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:55  •  5007 просмотра

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Верховный суд россии признал" международное общественное движение ЛГБТ " экстремистской группировкой, что привело к запрету в стране.

30 ноября верховный суд рф объявил  экстремистской организацией и запретил в россии "международное общественное движение ЛГБТ", сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

российский верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории россии.

В пятницу, 18 ноября, министерство юстиции россии обратилось в Верховный суд с иском, а по сути-с требованием признать "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны.

 Как сообщается, это уже третья инициатива по ограничению прав квир-людей в россии за последний год. В ноябре прошлого года был принят закон, полностью запрещающий "гей-пропаганду" (до него "пропаганда" была запрещена только среди несовершеннолетних).

Затем в июле 2023 года был принят закон, запрещающий трансгендерный переход-изменение документов и медицинское вмешательство для транс-людей.

Напомним

В июне этого года президент россии владимир путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт, в котором будут исследовать поведение ЛГБТ-персон. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В росії верховний суд оголосив "рух ЛГБТ" екстремістською організацією
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В россии Верховный суд объявил "движение ЛГБТ" экстремистской организацией

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