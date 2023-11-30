В россии Верховный суд объявил "движение ЛГБТ" экстремистской организацией

30 ноября верховный суд рф объявил экстремистской организацией и запретил в россии "международное общественное движение ЛГБТ", сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

российский верховный суд признал "движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории россии.

В пятницу, 18 ноября, министерство юстиции россии обратилось в Верховный суд с иском, а по сути-с требованием признать "международное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории страны.

Как сообщается, это уже третья инициатива по ограничению прав квир-людей в россии за последний год. В ноябре прошлого года был принят закон, полностью запрещающий "гей-пропаганду" (до него "пропаганда" была запрещена только среди несовершеннолетних).

Затем в июле 2023 года был принят закон, запрещающий трансгендерный переход-изменение документов и медицинское вмешательство для транс-людей.

Напомним

В июне этого года президент россии владимир путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт, в котором будут исследовать поведение ЛГБТ-персон.

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