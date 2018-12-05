В Ассоциации птицеводов опровергли дефицит курятины в Украине

В Ассоциации подтвердили, что экспорт курятины действительно увеличивается, но не за счет внутреннего потребителя, а за счет роста производства.

В то же время, цифры, которыми апеллируют представители Института, в Ассоциации считают искаженными.

"В Институте аграрной экономики, видимо, не составляют и не ведут балансы спроса и предложения мяса в Украине.

За 10 месяцев 2018 года общее потребление мяса птицы в Украине выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2% или на 19 тыс. тонн.

Экспорт увеличился фактически только на тот объем, который был дополнительно произведен предприятиями в этом году по сравнению с прошлым.

Производство за 10 мес. 2018 года возросло на 48,4 тыс. тонн, а экспорт на 44,3 тыс. тонн", - рассказал УНН директор Ассоциации Сергей Карпенко.

Обсчитывая статистические данные, в Институте вероятно забыли о важных показателях - уровне сокращения населения и покупательной способности украинцев, добавил эксперт.

"Поэтому, считаем, что утверждение о сокращении внутреннего предложения мяса птицы из-за экспорта не соответствует действительности.

Внутреннее производство растет, но низкая покупательная способность и сокращение населения существенно ограничивает потребление на внутреннем рынке", - подчеркнул Карпенко.

Кроме того, среди всех видов мяса, цены на курятину растут медленнее всего, отметил эксперт.

"С начала года потребительские цены на мясо птицы выросли всего на 7%, что меньше чем все остальные виды мяса.

Рост обусловлен увеличением себестоимости, что подтверждается данными Госстатистики - за 10 месяцев совокупный индекс расходов на производство животноводческой продукции составил 117,1%", - сказал Карпенко.

Однако, по его словам, только экспорт позволяет предприятиям развиваться, что в сегодняшней ситуации должно быть приоритетом для страны.

"Это развитие сельских территорий, создание новых рабочих мест, уплаченные налоги, поступления валюты в страну", - резюмировал эксперт.

Напомним, в этом году крупнейший производитель и экспортер украинской курятины - "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) запустил вторую линию производства на Винницкой птицефабрике, которая отныне претендует на статус крупнейшего птицекомплекса в мире. Общий объем инвестиций МХП составлял 300 млн долл. или почти 8,5 млрд грн, 30% из которых будут возмещены государством в рамках госпрограммы развития инфраструктуры животноводства.

Ранее УНН сообщал, что Украина поднялась в мировом рейтинге экспортеров курятины на 6-е место, обойдя Россию и Канаду.