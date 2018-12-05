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MIM-104 Patriot

В Асоціації птахівників спростували дефіцит курятини в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Інститут аграрної економіки (ІЕА) повідомив про те, що в Україні скорочується пропозиція на ринку курятини через зростаючий експорт. Втім, цю інформацію заперечує Асоціація птахівників України, повідомляє УНН.

В Асоціації птахівників спростували дефіцит курятини в Україні

В Асоціації підтвердили, що експорт курятини дійсно збільшується, але не за рахунок внутрішнього споживача, а за рахунок зростання виробництва.

Водночас, цифри, якими апелюють представники Інституту, в Асоціації вважають спотвореними.

"В Інституті аграрної економіки, мабуть, не складають і не ведуть баланси попиту і пропозиції м'яса в Україні.

За 10 місяців 2018 року загальне споживання м'яса птиці в Україні зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,2% або на 19 тис. тонн.

Експорт збільшився фактично лише на той обсяг, який був додатково вироблений підприємствами в цьому році порівняно з минулим.

Виробництво за 10 міс. 2018 року зросло на 48,4 тис. тонн, а експорт на 44,3 тис. тонн", - розповів УНН директор Асоціації Сергій Карпенко.

Обраховуючи статистичні дані, в Інституті ймовірно забули про важливі показники - рівень скорочення населення та купівельної спроможності українця, додав експерт.

"Тому, вважаємо що твердження про скорочення внутрішньої пропозиції м'яса птиці через експорт не відповідає дійсності.

Внутрішнє виробництво зростає, але низька купівельна спроможність та скорочення населення суттєво обмежує споживання на внутрішньому ринку", - підкреслив Карпенко.

Крім того, cеред усіх видів м'яса, ціни на курятину ростуть найповільніше, зауважив експерт.

"З початку року, споживчі ціни на м'ясо птиці зросли лише на 7%, що найменше серед усіх видів м'яса.

Ріст обумовлений збільшенням собівартості, що підтверджується даними Держстатистики - за 10 місяців сукупний індекс витрат на виробництво тваринницької продукції становив 117,1%", - сказав Карпенко.

Водночас, за його словами, лише експорт дає можливості підприємствам розвиватись, що в сьогоднішній ситуації повинно бути пріоритетом для країни.

“Це розвиток сільських територій, створення нових робочих місць, сплачені податки, надходження валюти в країну", - резюмував експерт.

Нагадаємо, цього року найбільший виробник і експортер української курятини –“Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба) запустив другу лінію виробництва на Вінницькій птахофабриці, яка відтепер претендує на статус найбільшого птахокомплексу у світі. Загальний обсяг інвестицій МХП становив 300 млн дол. або майже 8,5 млрд грн, 30% з яких буде відшкодовано державою в рамках держпрограми розвитку інфраструктури тваринництва.

Раніше УНН повідомляв, що Україна піднялася у світовому рейтингу експортерів курятини на 6-те місце, обійшовши Росію та Канаду

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