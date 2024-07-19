В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Полноценный внешний аудит Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) ни разу не проводился. В то же время ограниченное количество информации о деятельности АРМА может иметь коррупционные риски. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук.

Я бы хотел подчеркнуть, что как раз внешний аудит АРМА еще ни разу не проводился и это является проблемой - отметил Демчук.

По его словам, та проверка, которая проводилась аудиторской компанией Crowe Ukraine в 2022 году должна была бы быть лишь составляющей внешнего независимого аудита.

Демчук также отметил, что оценка арестованных активов является ключевой для реализации активов. Именно на ее основе определяется, например, сумма, на которую АРМА страхует актив. И, потенциально, если возникнут какие-то проблемы с арестованным активом, его владелец, после отмены ареста, может требовать от государства возмещения из-за неэффективного управления его имуществом.

Еще одной проблемой, по мнению Демчука, является то, что пока не определен порядок отбора управляющих арестованным имуществом, потому что Агентство самостоятельно не управляет активами.

Закон об АРМУ отсылает к положениям законодательства о публичных закупках, о том, по словам эксперта оно не очень подходит для этих процедур. Демчук пояснил, что отбор управляющего должен осуществляться на основе не самой низкой цены за услуги, а по тому на сколько эффективно сможет управляющий управлять этим активом, чтобы он сохранил свою стоимость.

Допустим, если мы берем какой-то завод который передается в управление, который арестовали и передали в АРМУ, АРМА объявляет конкурс на управляющего этим заводом. И должны заинтересованные бизнесы предложить, так сказать, бизнес план того, как они собираются его развивать. Планируют ли они запускать какую-то рекламу, будут ли продолжать процессы, которые выполнялись ранее и так далее - объяснил Демчук.

Не менее важной для решения, по словам Демчука является и проблема ограниченного количества информации о деятельности Агентства.

На самом деле коррупционные риски в чем заключаются? В том, что непрозрачность информации - очень ограниченное количество информации в публичном доступе о том, что происходит с тем или иным активом. Мы имеем государственный реестр арестованных активов, который не является полностью наполненным и не вся информация в нем является корректной. И поэтому мы имеем коррупционные риски - просто субъективный подход к выбору управляющего. И понятно, что отбирает управляющих АРМА и если чиновники АРМА хотят получить какую-то выгоду, неправомерную, они могут это сделать - отметил Демчук.

По мнению эксперта, Правительство своим постановлением могло бы утвердить порядок отбора управляющих, в котором были бы четко прописаны комплексные критерии оценки. По его словам, подобный пример уже действует при отборе реализаторов арестованных активов.

Добавим

В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса «Гулливер» в управление АРМА. Однако, представители «Гулливера» заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.

Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.