В Аргентине самолет не мог приземлиться из-за сонных диспетчеров

Пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.

Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. На этот раз их не было на рабочем месте.

Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта.

"Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, которая не запрограммировала нормально свои полеты", - приводит портал Cronista заявление Г.Кироги.

По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета.

"И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли", - добавил он.