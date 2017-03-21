В Аргентине самолет не мог приземлиться из-за сонных диспетчеров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города Ла-Риоха в Аргентине, сообщает УНН со ссылкой на Opinion Austral.
Пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.
Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. На этот раз их не было на рабочем месте.
Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта.
"Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, которая не запрограммировала нормально свои полеты", - приводит портал Cronista заявление Г.Кироги.
По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета.
"И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли", - добавил он.