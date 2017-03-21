В Аргентині літак не міг приземлитися через сонних диспетчерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Заснулі авіадиспетчери стали причиною проблем з посадкою літака компанії Austral в аеропорту міста Ла-Ріоха в Аргентині, повідомляє УНН з посиланням на Opinion Austral.
Пілот літака протягом восьми хвилин був змушений кружляти над аеропортом, намагаючись встановити зв’язок з диспетчерами, але відповіді не отримував.
Аеропорт Ла-Ріохи починає роботу о сьомій годині ранку, але за штатним розкладом, авіадиспетчери повинні знаходитися на своїх місцях раніше цього часу і бути готовими приймати літаки. Цього разу їх не було на робочому місці.
Представник місцевої асоціації авіадиспетчерів Густаво Кірога встав у конфлікті на бік аеропорту.
“Якщо літак з пасажирами прилітає раніше встановленого терміну, це проблема компанії, яка не запрограмувала нормально свої польоти”, — наводить портал Cronista заяву Г.Кіроги.
За його словами, диспетчери не повинні приходити на роботу за годину до прибуття першого літака.
“І вони не працюють по 24 години, тому спати в командно-диспетчерському пункті, як каже пілот, вони не могли”, — додав він.